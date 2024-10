Filmabend „Alles auf Zucker!“

Dem schlitzohrigen Zocker und Ex-DDR-Sportreporter Jaeckie Zucker steht das Wasser bis zum Hals: Seine Frau Marlene droht ihm mit Scheidung, der Gerichtsvollzieher mit dem Knast.

Ein Billard-Turnier soll ihn finanziell retten, doch dann stirbt seine Mutter. In ihrem Testament verlangt sie, dass Jaeckie sich mit seinem jüdisch-orthodox lebenden Bruder Samuel versöhnt. Als Samuel mit seinem ganzen Familienclan in Jaeckies chaotischen Haushalt einfällt, um gemeinsam die Totenfeier zu organisieren, prallen die Gegensätze zwischen Orthodoxie und säkularem Judentum aufeinander. Doch dem sturen Brüderpaar bleibt keine Wahl: Sie müssen sich zusammenraufen. – Filmabend im Rahmen der Jüdischen Kulturtage 2024 in Heilbronn anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Freundeskreises Synagoge Heilbronn e. V. und der Israelitischen Gemeinde Heilbronn.