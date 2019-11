Liebes Publikum, etwa einmal im Monat zeigen wir für unsere Mitglieder einen Kinofilm in der Zehntscheuer. Dazu laden wir gerne auch interessierte Freunde und Angehörige ein.

Die Lizenzbedingungen erlauben uns leider nicht, unser Filmprogramm zu veröffentlichen. Wir verschicken aber zeitnah Informationen zu Titel und Inhalt der Filme über unseren E-Mail-Verteiler an Mitglieder und Interessierte. Wer noch nicht in diesem Verteiler ist und regelmäßig Informationen zu unseren Veranstaltungen per E-Mail erhalten möchte, möge uns bitte eine Mail an zehntscheuer@gmail.com schicken.