Filmabend mit dem preisgekrönten Naturfilmer Dietmar Nill

Mit Bildern aus einer anderen Welt eröffnet Dietmar Nill einen spektakulären Blick auf einzigartige Natur- und Kulturräume sowie auf die Geschichten der Menschen, die sie prägen.

In der UNESCO-Modellregion im Herzen Baden-Württembergs entdecken wir eine unvergleichliche Tier- und Pflanzenwelt in einer der bedeutendsten Kulturlandschaften Deutschlands.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Auftakt mit der Musikgruppe "Boll Folk", bevor Dietmar Nill Sie mit seinen faszinierenden Bildern auf eine außergewöhnliche Reise mitnimmt.