Filmabend NaturVision

Atemberaubende Bilder, Wildlife hautnah und Umweltthemen, die uns alle angehen: Mit hochkarätigen internationalen Filmen begeistert NaturVision Jahr für Jahr sein Publikum in Ludwigsburg. Die Macher des Festivals bringen uns drei handverlesene Filme in den Bürgersaal. Das humorvolle Tierportrait Ziesel – Die Hörnchen von der Steppenwiese stellt uns eine quirlige kleine Sippe vor, die sehr spezielle Lebensräume schätzt. Die Kurzdoku Qotzuñi: Die Menschen des Sees zeigt am Beispiel der bolivianischen Uru-Gemeinschaft, wie sich Klimaveränderungen auf das Leben des Menschen auswirken. Der Kolibri-Effekt spürt in verblüffenden Aufnahmen den winzigen bunten Flugkünstlern nach. Darüber hinaus geben unsere Gäste spannende Einblicke ins Festival aus erster Hand.

Ein Filmabend zum Genießen, zum Staunen und zum Weiterdenken!