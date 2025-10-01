Filmabend und Gespräch mit Olympiateilnehmer Saeid Fazloula

„Deutschland hat mein Leben gerettet“ ist der Dokumentarfilm zu Saeid Fazloulas bewegender Lebensgeschichte – geprägt von seiner WM-Qualifikation und Olympiateilnahme als Profi-Kanute sowie seiner Flucht aus dem Iran.

Nach dem Film kannst du den jetzigen Athletiktrainer hautnah erleben, wenn er von seinen Momenten des Glücks, der Hoffnung, aber auch Wendungen und Schicksalsschlägen erzählt. Nutze auch die Chance, Saeid Fazloulas Autobiographie „Gegen die Strömung“ von ihm persönlich signieren zu lassen.