Filmclub: Rikscha Girl

Naima (Novera Rahman) träumt davon, ihrer Familie zu helfen.

Als talentierte Künstlerin bemalt sie alles mit fantasievollen Motiven, doch das bringt kaum Geld ein. Als ihr Vater schwer krank wird, steht die Familie vor dem Ruin. Naima erkennt, dass sie in ihrer kleinen Stadt keine Verdienstmöglichkeiten hat und beschließt, in der Hauptstadt Dhaka Arbeit zu suchen. Sie wird als Dienstmädchen eingestellt, fühlt sich aber in der schicken Wohnung des wohlhabenden Paares unwohl und flieht. Ihr großer Traum ist es, eine eigene Rikscha zu fahren, doch das ist nur Männern erlaubt. Mutig und entschlossen nimmt Naima die Identität Naim an und wird ein erfolgreicher Rikscha-Fahrer. Besonders ihre selbst bemalte Rikscha ermöglicht es ihr, ihrer Familie viel Geld zu schicken. Doch die anderen Fahrer neiden ihr den Erfolg, und ihr Geheimnis droht aufzufliegen.

R: Amitabh Reza Chowdury

D: Novera Rahman, Allen Shubhro, Momena Chowdhury