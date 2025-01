Filmclub: The Persian Version

Als eine große iranisch-amerikanische Familie zusammenkommt, wird ein Familiengeheimnis aufgedeckt.

Das die entfremdete Mutter Shireen und Tochter Leila in die Vergangenheit katapultiert, in der sie entdecken, dass sie sich ähnlicher sind, als sie dachte.

Denn Leila führt quasi ein Doppelleben und versucht sich so gut wie möglich an die beiden Welten, in denen sie lebt, anzupassen. Denn jede dieser Welten stellt Anforderungen an die junge Frau, denen sie unbedingt gerecht werden will. Auf der einen Seite ihre konservative Familie, auf der anderen ihre liberalen Freunde und ein Mann, den ihre Eltern ganz bestimmt nie für sie ausgewählt hätten. Als die ganze Familie wegen der Herztransplantation ihres Vaters zusammenkommt, droht ihr geheimes Privatleben aufzufliegen. Und so kommt es dann auch – allerdings anders, als sie erwartet hatte.

R: Maryam KeshavarzD: Layla Mohammadi, Niousha Noor, Kamand Shafieisabet