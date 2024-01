Filmclub Wiesloch-Walldorf: Maria träumt – Oder: Die Kunst des Neuanfangs

Maria (Karin Viard) ist Haushälterin.

Sie ist seit 25 Jahren verheiratet, zurückhaltend, schüchtern und ungeschickt. Ihr geblümtes Notizbuch, in das sie heimlich Gedichte schreibt, legt sie nie aus der Hand. Als sie an die Kunstschule versetzt wird, trifft sie Hubert (Grégory Gadebois), den launischen Hausmeister der Schule, und entdeckt einen faszinierenden Ort, an dem Freiheit, Kreativität und Wagemut herrschen. Wird Maria, die immer pflichtbewusst und unauffällig war, in dieser so neuen Welt endlich vom Leben überwältigt werden?

R: Lauriane Escaffre, Yvo Muller

D: Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita