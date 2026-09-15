Filme sehen, Filme drehen

In den Herbstferien veranstaltet ODEON in Zusammenarbeit mit dem Staufen-Kino ein Filmfest für Kids vom Grundschul- bis zum Teenager-Alter.
Mo+Di 10:00-13:00 finden Film- und Kreativworkshops statt.
An allen Tagen werden Nachmittags preisgekrönte Spielfilme gezeigt.
Nach drei aufregenden Filmtagen werden am Mittwoch die Workshop-Ergebnisse auf der großen Leinwand im Staufen-Kino präsentiert.
Und heute starten wir mit diesem Film
16:30 Superkräfte mit Köpfchen | 8+
Der gehbehinderte Lev wird von seinen Eltern überbehütet. Zum Glück hat er eine unkonventionelle Oma! Mit ihr büxt er aus, um sein Superhelden-Idol Healix auf der Comic Con zu treffen.