Filme sehen, Filme drehen

In den Herbstferien veranstaltet ODEON in Zusammenarbeit mit dem Staufen-Kino ein Filmfest für Kids vom Grundschul- bis zum Teenager-Alter.

WORKSHOPS

je Mo+Di | 10:00-13:00 | je max. 14 Kinder | 6+ | Vesper mitbringen

# Stop Motion | In kleinen Gruppen überlegt ihr euch eine Geschichte, die ihr dann in gemalten und gebastelten Bildern erzählt und schließlich durch Foto und Film in Bewegung bringt | Cut-out-Animation mit der Künstlerin und Kunstpädagogin Evangelia Ntouni

# Unterwasserwelten | Ihr erschafft mit Tusche eigene Farbwelten und gestaltet in großen Glasgefäßen Unterwasserlandschaften. Mit Tablets filmen wir die fließenden Farben und unterlegen die Filme mit Musik | Liquid Motion mit der Kunsthistorikerin und Kunstpädagogin Christina Bauer

# Werde zur Stop-Motion-Figur | Gemeinsam erfinden wir eine Geschichte und erschaffen Bild für Bild eine fantastische Welt. Ihr werdet in vielen kleinen Bewegungen fotografiert und daraus entsteht ein Film | Human Pixilation mit der Künstlerin und Kunstpädagogin Hyunjeong Ko

Eure Filme feiern beim Kuck-Kuck-Finale im Staufen-Kino Premiere!

14:00 Plitsch Platsch Forever | 6+

Nach der Schließung ihres geliebten Freibads und dem Wegzug ihrer besten Freundin bricht für Pola eine Welt zusammen. Mit einer neuen Klassenkameradin mobilisiert sie die Kinder des Ortes, um das Freibad zu retten.

16:30 Pferd am Stil | 8+

Sarah entdeckt den Sport Hobby Horsing für sich, wird in der Schule dafür ausgelacht und verliert ihre beste Freundin. Trotzdem hält sie an ihrem Traum fest, an der großen Hobby-Horsing-Meisterschaft in Finnland teilzunehmen.