Filme sehen, Filme drehen

In den Herbstferien veranstaltet ODEON in Zusammenarbeit mit dem Staufen-Kino ein Filmfest für Kids vom Grundschul- bis zum Teenager-Alter.

WORKSHOPS

je Mo+Di | 10:00-13:00 | je max. 14 Kinder | 6+ | Vesper mitbringen

# Stop Motion | In kleinen Gruppen überlegt ihr euch eine Geschichte, die ihr dann in gemalten und gebastelten Bildern erzählt und schließlich durch Foto und Film in Bewegung bringt | Cut-out-Animation mit der Künstlerin und Kunstpädagogin Evangelia Ntouni

# Unterwasserwelten | Ihr erschafft mit Tusche eigene Farbwelten und gestaltet in großen Glasgefäßen Unterwasserlandschaften. Mit Tablets filmen wir die fließenden Farben und unterlegen die Filme mit Musik | Liquid Motion mit der Kunsthistorikerin und Kunstpädagogin Christina Bauer

# Werde zur Stop-Motion-Figur | Gemeinsam erfinden wir eine Geschichte und erschaffen Bild für Bild eine fantastische Welt. Ihr werdet in vielen kleinen Bewegungen fotografiert und daraus entsteht ein Film | Human Pixilation mit der Künstlerin und Kunstpädagogin Hyunjeong Ko

Eure Filme feiern beim Kuck-Kuck-Finale im Staufen-Kino Premiere!

14:00 Koschka | 6+

Jan und seine Freunde kümmern sich um eine zugelaufene Katze und ihre Jungen. Doch Jan hat eine Katzenhaarallergie – deshalb sollen die Kätzchen ins Tierheim. Das muss verhindert werden!

16:30 Der Sommer, als (m)ich meine Geschichte fand | 9+

Nina träumt davon, Schriftstellerin zu werden und beginnt über ihr eigenes Leben zu schreiben. Dabei kommt sie ihrer früh verstorbenen Mutter und sich selbst näher – und verhilft ihrem Vater zu neuem Glück.