Filme sehen, Filme drehen

Kino & Workshops | 6+

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Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

In den Herbstferien veranstaltet ODEON in Zusammenarbeit mit dem Staufen-Kino ein Filmfest für Kids vom Grundschul- bis zum Teenager-Alter.

17:30 Filmfest Finale | ab 6

Nach drei aufregenden Filmtagen werden heute die Workshop-Ergebnisse auf der großen Leinwand im Staufen-Kino präsentiert, bevor es einen Film für die ganze Familie zu sehen gibt.

18:00 Unheimlich perfekte Freunde | 7+

Im Spiegelkabinett erwachen die Spiegelbilder von Emil und Frido zum Leben – und sie können alles, was die Jungs nicht so gut können. Doch schnell übernehmen sie die Kontrolle … Nur: Wie kriegt man sie wieder los?

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Odeon, altes e-Werk Göppingen
Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
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