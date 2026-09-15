Filme sehen, Filme drehen

In den Herbstferien veranstaltet ODEON in Zusammenarbeit mit dem Staufen-Kino ein Filmfest für Kids vom Grundschul- bis zum Teenager-Alter.

17:30 Filmfest Finale | ab 6

Nach drei aufregenden Filmtagen werden heute die Workshop-Ergebnisse auf der großen Leinwand im Staufen-Kino präsentiert, bevor es einen Film für die ganze Familie zu sehen gibt.

18:00 Unheimlich perfekte Freunde | 7+

Im Spiegelkabinett erwachen die Spiegelbilder von Emil und Frido zum Leben – und sie können alles, was die Jungs nicht so gut können. Doch schnell übernehmen sie die Kontrolle … Nur: Wie kriegt man sie wieder los?