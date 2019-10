Filmfest FrauenWelten

Das 19. Filmfest von Terre des Femmes gibt mit über 35 Spiel- und Do- kumentarfilmen aus bis zu 30 Ländern berührende, humorvolle und neue Einblicke zum Thema Menschenrechte von Frauen in verschiede- nen Kulturen. Faszinierende Gäste, renommierte Filmemacher*innen oder Exper t*innen präsentieren ihre Filme dem Tübinger Publikum. Ein Rahmenprogramm mit Gesprächsrunden und anderen Veranstaltungen rund um den Aktionstag begleitet die Filmfestwoche. Dieses Jahr wird das Filmfest zum letzten Mal in Tübingen stattfinden. Genießen Sie des- halb mit uns gemeinsam das tolle Programm, in welchem das d.a.i. einen ausgewählten Film präsentieren wird.