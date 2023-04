Filmfestival Cinelatino 2023

„Lo que queda en el camino“ (engl. What Remains On The Way) von Jakob Krese & Danilo do Carmo (2021, Dokumentarfilm, 93 min, OmeU).

Auf der Flucht vor Armut und Gewalt und in der Hoffnung auf ein besseres Leben schließen sich im Jahr 2018 Menschen aus Lateinamerika zu einer Karawane zusammen, die auf die U.S.-amerikanische Grenze zuhält. Auch die alleinerziehende Mutter Lilian flieht der Perspektivlosigkeit ihres Heimatlandes und dem Missbrauch ihres Ehemannes. Mit vier Kindern ist die Karawane Lilians beste – und einzige – Chance, die 4.000 Kilometer zwischen Guatemala und den USA zu bewältigen. Doch ob zu Fuß, per Anhalter oder dem Güterzug: Die Wegstrecke birgt Lebensgefahren für die kleine Familie. Und während Lilian und ihre Kinder in der Karawane Richtung USA flüchten, beginnt die Trump-Regierung mit einem Mauerbau… In diesem komplexen Portrait weiblicher Migration nimmt die Perspektive einer jungen Mutter den Mittelpunkt der Erzählung ein – voller Einfallsreichtum, Durchhaltevermögen und einem unerschütterlichen Blick nach vorne.

Das Filmfestival CINELATINO kehrt zurück in die Tübinger Kinosäle! Im Rahmen des diesjährigen Länderschwerpunktes Mexiko präsentiert das d.a.i. „Lo que queda en el camino“ als Teil des CineLatino-Filmprogrammes, das durch Kurzfilme und Diskussionsrunden mit Regisseur*innen und Expert*innen die soziopolitische Lage in Lateinamerika beleuchtet.

In Originalton mit englischen Untertiteln

