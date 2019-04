Filmfestival in Brackenheim

Das Filmfestival Brackenheim – vom Freitag 3. Mai bis Sonntag 5. Mai punktet wieder einmal mit einem abwechslungsreichen Programm. Topaktuelle Filme wie die Steven King Verfilmung „Friedehof der Kuscheltiere“ oder die Fortsetzung der französischen Erfolgskomödie „Monsieur Claude 2“ stehen genauso im Programm wie nachdenklich machende Filme wie „Unser Saatgut – wir ernten was wir säen“ oder „Trautmann“. Für die kleinen Kinogänger gibt es die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik. Am Sonntag wie gewohnt ein Matineé mit Sekt und dem Film „Green Book“. Aber jetzt der Reihe nach. Eröffnungsfilm ist am Freitag, den 3. Mai der Kinderfilm “Drachenzähmen leicht gemacht 3 – die geheime Welt“. Es folgt um 17.30 Uhr „Der Club der roten Bänder – wie alles begann. Um 20 Uhr und in Zusammenarbeit mit dem Klimabeauftragten der Stadt Brackenheim wird der Film „Unser Saatgut – wir ernten was wir säen“ gezeigt. Der Eintritt für diesen Film ist frei. Am Samstag beginnt der Kinotag um 14 Uhr Mit „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik“. Es folgt um 16 Uhr „Plötzlich Familie“. Um 18.30 Uhr wird „Green Book – eine besondere Freundschaft“ gezeigt. Und als Spätfilm läuft um 21 Uhr „Friedhof der Kuscheltiere. Am Sonntag kommt um 11 Uhr Matineé noch einmal „Green Book“. Um 15 Uhr dann „Ostwind 4 – Aris Ankunft“. Um 17.30 Uhr folgt dann „Trautmann“, ein Film der ein bisschen an „Das Wunder von Bern“ erinnert. Der Abschluss des Filmfestivals wird um 20 Uhr mit der Fortsetzung von „Monsieur Claude“ gefeiert.