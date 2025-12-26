Filmfrühling 2026 am Campus Rothenburg

„Unsere Schule ist bunt“

bis

Campus Rothenburg Hornburgweg 26, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Auftakt der Veranstaltungsreihe Filmfrühling 2026 am Campus Rothenburg mit „Unsere Schule ist bunt“.

Filmen hat an der Oskar-von-Miller-Realschule eine lange Tradition. Zum Auftakt des Filmfrühlings 2026 lädt die Dokumentarfilmgruppe Rothenburg zu einem besonderen Abend voller bewegter Bilder und spannender Geschichten ein.

Gezeigt werden verschiedene Filmarbeiten von Schülerinnen und Schülern der Doku-Rothenburg sowie der aktuellen Filmgruppe ViTeRo. Das Publikum erlebt dabei über 40 Jahre engagierte Dokumentarfilmarbeit an der Schule – von den ersten Projekten bis zu aktuellen Produktionen.

Wann? Donnerstag, 26. Februar 2026, um 19:00 Uhr

Wo? Gym am Campus Rothenburg

Dauer: 60 Minuten

Eintritt: frei

Im Anschluss lädt die Dokumentarfilmgruppe Rothenburg  zur Diskussionsrunde ein!  

Info

Campus Rothenburg Hornburgweg 26, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Filmfrühling 2026 am Campus Rothenburg - 2026-02-26 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Filmfrühling 2026 am Campus Rothenburg - 2026-02-26 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Filmfrühling 2026 am Campus Rothenburg - 2026-02-26 19:00:00 Outlook iCalendar - Filmfrühling 2026 am Campus Rothenburg - 2026-02-26 19:00:00 ical

Tags