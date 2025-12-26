Auftakt der Veranstaltungsreihe Filmfrühling 2026 am Campus Rothenburg mit „Unsere Schule ist bunt“.

Filmen hat an der Oskar-von-Miller-Realschule eine lange Tradition. Zum Auftakt des Filmfrühlings 2026 lädt die Dokumentarfilmgruppe Rothenburg zu einem besonderen Abend voller bewegter Bilder und spannender Geschichten ein.

Gezeigt werden verschiedene Filmarbeiten von Schülerinnen und Schülern der Doku-Rothenburg sowie der aktuellen Filmgruppe ViTeRo. Das Publikum erlebt dabei über 40 Jahre engagierte Dokumentarfilmarbeit an der Schule – von den ersten Projekten bis zu aktuellen Produktionen.

Wann? Donnerstag, 26. Februar 2026, um 19:00 Uhr

Wo? Gym am Campus Rothenburg

Dauer: 60 Minuten

Eintritt: frei

Im Anschluss lädt die Dokumentarfilmgruppe Rothenburg zur Diskussionsrunde ein!