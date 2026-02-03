Filmfrühling 2026 am Campus Rothenburg

Zweite Veranstaltung des Filmfrühlings 2026 am Campus Rothenburg.

Die Dokumentarfilmgruppe Rothenburg zeigt den Film „Rothenburgs Geschichte im Bauernkrieg“ – ein faszinierender Einblick in die Rolle der Rothenburger Landhege als entscheidender Auslöser des Fränkischen Bauernkrieges. Regisseur Dieter Balb hat diesen Film im Auftrag des Rothenburger Touristik Service (RTS) produziert. Historiker Lothar Schmidt führt an Schauplätzen wie Brettheim, Ohrenbach, Schillingsfürst und Leuzenbronn durch die Ereignisse und macht die Geschichte lebendig.

Wann? Donnerstag, 26. März 2026, um 19:00 Uhr

Wo? Gym am Campus Rothenburg

Dauer: 60 Minuten

Im Anschluss lädt die Dokumentarfilmgruppe Rothenburg zur Diskussionsrunde ein!