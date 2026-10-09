Filmgespräch: Bernd - Operation Germanenkind

Komodie, Drama, Satire / FSK 16

Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall

"Bernd - Operation Germanenkind" Filmgespräch mit dem Filmemacher Cornelius Schwalm 

Inhalt:

Bernd, ein Schauspieler mit Behinderung und Überlebender einer eigenen Abtreibung, arbeitet in einem linken Berliner Theaterkollektiv

Bernd fasziniert das Dritte Reich zunehmend. Er beginnt, sich provokant, vulgär, sexistisch und rassistisch zu äußern sowie völkische Parolen zu rufen.

Je mehr Bernd provoziert, desto stärker gerät die vermeintliche Inklusions- und Toleranzrhetorik der Theatergruppe ins Wanken.

Aus moralischer Überlegenheit wird Fassadenhaftigkeit, aus Humanismus offener Hass und schließlich rohe Gewalt, als die Gruppe handgreiflich wird.

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Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung

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