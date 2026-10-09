Filmgespräch: Bernd - Operation Germanenkind

"Bernd - Operation Germanenkind" Filmgespräch mit dem Filmemacher Cornelius Schwalm

Inhalt:

Bernd, ein Schauspieler mit Behinderung und Überlebender einer eigenen Abtreibung, arbeitet in einem linken Berliner Theaterkollektiv

Bernd fasziniert das Dritte Reich zunehmend. Er beginnt, sich provokant, vulgär, sexistisch und rassistisch zu äußern sowie völkische Parolen zu rufen.

Je mehr Bernd provoziert, desto stärker gerät die vermeintliche Inklusions- und Toleranzrhetorik der Theatergruppe ins Wanken.

Aus moralischer Überlegenheit wird Fassadenhaftigkeit, aus Humanismus offener Hass und schließlich rohe Gewalt, als die Gruppe handgreiflich wird.