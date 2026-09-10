Filmgespräch: "Mentawai -Seelen des Waldes" und "das Gewicht des Welt"

Mit den Filmen "Mentawai - Seelen des Waldes" und "das Gewicht der Welt", wird es ein Filmgespräch mit dem Filmemacher Joo Peter geben.

"Mentawai - Seelen des Waldes"

Der Dokumentarfilm von Regisseur Joo Peter porträtiert das Leben der letzten Ureinwohner auf dem Mentawai-Archipel südwestlich von Sumatra in Indonesien.

"Das Gesicht der Welt"

Der Film zeigt eine neue Generation von Forschenden, die hautnah erleben, wie ihre Arbeit durch die Fortschreitung des Klimawandels beeinträchtigt wird. Anstatt sich nur auf die theoretische Wissenschaft oder den Rückzug in den „Elfenbeinturm“ zu verlassen, erkennen sie, dass die reinen Fakten ihrer Studien im Angesicht gesellschaftlicher und politischer Lähmung nicht mehr ausreichen.