Filmgespräch: "Die Freibadclique"

Zwischen Sommer 1944 und Sommer 1945 spielt das historische Drama „Die Freibadclique“, zu dem Grimme-Preisträger Friedemann Fromm das Drehbuch nach dem gleichnamigen Roman von Oliver Storz schrieb und auch die Regie übernahm.„Die Freibadclique“ erzählt auf berührende Weise eine universelle Geschichte von der Jugend in Kriegszeiten, von Freundschaft, Schuld und von der Sehnsucht nach Liebe. Die Produktion von wurde u.a. in Schwäbisch Hall gefilmt.Zum Inhalt: 1944 in Schwäbisch Hall. Entgegen der Kriegspropaganda und des verordneten Heldentums, träumen die 16-jährigen Jungs der Freibadclique, Onkel, Knuffke, Bubu, Zungenkuss und Hosenmacher, von Swingmusik, Sex und Freiheit – und von Lore, der Luftwaffenhelferin vom Fliegerhorst, die in ihrem roten Badeanzug alle Blicke auf sich zieht. Doch sie können dem Schrecken der Front nicht entkommen. „Bleibt übrig“, ruft Lore ihnen nach. Doch Zungenkuss erwischt es als Ersten und auch Hosenmacher wird den Krieg nicht überleben. Während Knuffke in den Vogesen verschollen scheint, gelingt Onkel die abenteuerliche Flucht bei einem Volkssturmgefecht. Nun gilt es, als Deserteur nicht erschossen zu werden. So sind es im Sommer 1945 drei aus der Clique, die sich im Freibad wieder zusammenfinden und versuchen, in der neuen Unordnung zurechtzukommen. Die unterschiedlichen Kriegserfahrungen haben die Jungs und ihre Freundschaft verändert. Wieder ist es heiß, der Sound von AFN ist frei empfangbar. Jetzt ist es Gunda, die Geliebte des amerikanischen Geheimdienstchefs McKee, die die Blicke aller auf sich zieht. Knuffke ist in den Schwarzmarkthandel McKees verwickelt. Gleichzeitig ist er leidenschaftlich in Gunda verliebt. Onkel sieht die Gefahr, die für Knuffke von dieser Liebe ausgeht, und möchte ihn retten.Joscha Eißen aus Michelbach spielt eine Hauptrolle ("Zungenkuss") im Film "Die Freibadclique".Er wurde am 8. August 1995 im Haller Diakoniekrankenhaus geboren und ist in Michelbach aufgewachsen, wo seine Eltern noch wohnen. Er besuchte dort die Grundschule und das Gymnasium im Evangelischen Schulzentrum Michelbach, das er mit dem Abitur abschloss. In einer Jazz- und Funkband in Michelbach spielt der vielseitig begabte 21-Jährige Saxofon und Klavier. Zur Zeit tourt er mit der Band "Heroes", einer David-Bowie-Tribute Formation. Er studiert im dritten Semester Medizin in München. In seinen schauspielerischen Aktivitäten wird er von einer Agentur betreut.