Filmklassiker: Der weiße Hai

Spielbergs Thriller, in dem ein gefräßiger, zum Monster hochstilisierter Haifisch in einem kleinen Badeort für Angst und Schrecken sorgt, läutete 1975 die Ära des Hollywood-Blockbuster-Kinos ein.

Als sich die Gemeinde eines Seebades an der US-Ostküste den Attacken eines mörderischen Weißen Hais ausgesetzt sieht, nehmen der örtliche Polizeichef, ein junger Meeresbiologe und ein in die Jahre gekommener Haifänger die gefährliche Herausforderung an, das „Monster“ zu töten, bevor es wieder zuschlägt.

Unter der Regie von Oscar-Preisträger Steven Spielberg setzte „Der weiße Hai“ neue Maßstäbe für Spannung und Action. Schnell gewann der Film Kultstatus und revolutionierte die Filmindustrie für alle Zeiten. Mit einer Filmmusik, die für pure Spannung sorgt, gehört der Film zu den einflussreichsten und unvergesslichsten Abenteuern der Filmgeschichte.

Der Film erweist sich trotz der überbetonten Schockeffekte vor allem im zweiten Teil als ein atmosphärisch dichter, vorzüglich gespielter Abenteuerfilm im Gefolge Herman Melvilles. (filmdienst)