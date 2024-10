Filmkunstreihe: Dream Scenario

Dream Scenario

Wie muss man sich fühlen, wenn man in den Träumen von wildfremden Menschen auftaucht und sich nicht dagegen wehren kann? Diesen absurden Grundeinfall spielt der norwegische Regisseur Kristoffer Borgli mit hinreißender Raffinesse durch. Sein herrlich durchgedrehter Film entpuppt sich als eine originelle Satire und Tragikomödie, die keinen Gag auslässt. Ein grenzenloser Spaß mit einem Hauptdarsteller in Hochform: Nicolas Cage. Mit dem Mut zur Hässlichkeit spielt Cage einen klassischen Durchschnittsmenschen – mit Bauchansatz, Wollpullover, Schlabberhose und Halbglatze. Paul Matthews ist Familienvater mit Frau und zwei halbwüchsigen Töchtern, unscheinbarer, mittelmäßiger Biologieprofessor an einem unbedeutenden College, dessen Vorlesungen seine Studenten eher gelangweilt absitzen. Eines Tages berichtet seine Tochter, dass er ihr in einem erschreckenden Traum erschienen ist, in dem er ihr aber nicht geholfen, sondern nur tatenlos zugesehen hat. Am Frühstückstisch amüsiert sich die Familie darüber, aber bald taucht der unscheinbare Professor in weiteren Träumen auf: bei Kollegen, seinen Studenten, wildfremden Menschen auf der ganzen Welt, mit denen er noch nie etwas zu tun hatte – allerdings kann er selbst in den Träumen der Leute nicht ganz aus seiner Haut. Denn warum nur bleibt er stets nur ein passiver Beobachter, greift nie heldenhaft ein? Erklären kann sich das Traum-Phänomen niemand, auch die zu Rate gezogenen Psychologen stehen vor einem Rätsel. Plötzlich wird der unscheinbare Paul von seinen Studenten gefeiert und schließlich weltberühmt. Der nun von seiner Umwelt ganz anders gesehene Durchschnittstyp genießt zunächst die ungewohnte Aufmerksamkeit und lässt sich auf ein erstes Interview ein. Was folgt: In Nullkommanichts wird er zu einem Medienstar, um den sich die Werbeagenturen nur so reißen. Sie wollen Pauls Ruhm mit viel Aufwand vermarkten – doch das geht gründlich schief. Die Träume sind nicht mehr harmlos, sondern werden allmählich Albträume, Horrorvisionen, vor denen sich die Menschen fürchten. Bald beginnen sie den armen Paul zu hassen und nach seinem kometenhaften Aufstieg erlebt er einen ebenso rasanten, krassen Absturz.