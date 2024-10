Filmkunstreihe: Die unwahrscheinliche Pilgerreise

Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry

Alles beginnt mit einem Brief, den Harold Fry, weit über 60, im Ruhestand, gewöhnt an sein wortkarg eingefahrenes Leben mit seiner Frau Maureen, erhält. Queenie, eine ehemalige Kollegin und gute Freundin, liegt in einem Hospiz im Sterben. Harold ist tieftraurig. Denn es gibt noch so viel, was er Queenie sagen will. Also schreibt er ihr einen Brief, verlässt sein Haus, geht zum Postamt. Doch, erst einmal dort angekommen, läuft er einfach weiter. Er hat sich entschieden, zu ihr zu gehen. Zu Fuß. In den Halbschuhen, die er trägt, ohne Gepäck und Proviant. Die ganzen 600 Meilen nach Berwick-upon-Tweed. Er läuft einfach los, ohne sich von seiner Frau zu verabschieden, die ahnungslos zuhause auf ihn wartet. Die Reise ist auch ein Ausbruch aus einem festgefahrenen Ehealltag. Im tadellos aufgeräumten Zuhause bricht für Gattin Maureen jegliches Gefühl von Sicherheit weg, als sie erfährt, was Harold vorhat. So kennt sie ihn nicht, das sieht ihm doch nicht ähnlich! Harold tut, was er tun muss. Sein Marsch wird zu einer Pilgerreise durch England, auf der er den verschiedensten Menschen begegnet, sich an sein Leben, seine Ehe, seinen Sohn erinnert. Und an all die Fehler und Versäumnisse, die ein Leben eben mit sich bringt. Harold läuft weiter und weiter und mit jedem Schritt befreit er sich aus seinem bisherigen Trott und entdeckt die Wunder des Lebens. Aber wird er es rechtzeitig zu Queenie schaffen? Im Jahr 2012 war der Roman von Rachel Joyce ein weltweiter Erfolg Die Kinoadaption erzählt mit poetischer Leichtigkeit, brillierenden Hauptdarstellern und zartem britischen Humor die Geschichte eines Mannes, der durch das Laufen Hoffnung schöpft. ...