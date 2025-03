Filmkunstreihe: Local hero

Local hero Von Beginn an, sind wir mit unserer Filmkunstreihe zu Gast im Scala-Kino und sehr froh, mit dem historischen Filmtheater eine Spielstätte mit besonderem Flair zu haben, die sich ihren nostalgischen Charme über die Jahrzehnte bewahren konnte.

Vor wenigen Tagen wurde das Scala 65 Jahre alt. Nachdem das 60-jährige Jubiläum 2020 wegen Corona ausfallen musste, feiern wir jetzt eben das 65. Und zwar mit einem Film, der auch 2020 ins Programm kommen sollte, aber ebenfalls Corona zum Opfer fiel: „Local Hero“. Wir lieben die großen Klassiker und kleinen Meisterwerke der Filmgeschichte und haben deshalb beschlossen, in dieser Spielsaison mit „Local Hero“ eine Filmperle nachzuholen, die in den 80-er Jahren ein respektabler Programmkinohit war. Ein Öko-Märchen über großes Geld und kleine Leute. Eine Liebeserklärung an das Dorf, die das Klischee vom tumben Provinzler aushebelt. „Local Hero“ beschreibt das Aufeinandertreffen von großer und kleiner Welt, von Big Business und dörflicher Idylle, von großartigen Menschen und ihren Träumen. Die wundervolle Komödie aus dem Jahr 1982 ist ein kleines Meisterwerk mit einer liebevoll erzählten Geschichte, geistreichen Gags, durchweg tollen Darstellern und dem eingängigen Soundtrack von Mark Knopfler, der noch erfolgreicher wurde als der Film selbst. Weil er ihn fälschlicherweise für einen Schotten hält, schickt der amerikanische Ölmagnat und Multimillionär Happer (Burt Lancaster) seinen Manager MacIntire (Peter Riegert) in ein abgelegenes schottisches Fischerdorf, um es mitsamt idyllischer Umgebung aufzukaufen und darauf eine riesige Raffinerie samt Ölhafen zu errichten. Also macht sich „Mac“ auf in die schottische Einöde, um mit den vermeintlich unbedarften Dorfbewohnern zu verhandeln. Die Verhandlungen mit den cleveren Ureinwohnern werden allerdings viel schwieriger und ziehen sich länger als geplant. Durch den Aufenthalt in dem kleinen Dorf verfällt MacIntire zusehends den Reizen der Gegend und dem Charme ihrer schrulligen Bewohner. Je länger sein Aufenthalt dauert, desto mehr Gefallen findet er an der ländlichen Lebensweise. Um nach dem Rechten zu schauen und das zusehends gefährdete Geschäft doch noch abzuschließen, reist der Firmenboss schließlich selbst in das Dorf…