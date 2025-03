Filmkunstreihe: Marianengraben

Das muss man sich erst mal trauen, einen Unterhaltungsfilm mitten in der Nacht auf dem Friedhof beginnen zu lassen und zwei Menschen bei einer Grabschändung zuzusehen.

Aber schon dieser morbid-kuriose Einstieg der Regisseurin und Drehbuchautorin Eileen Byrne in ihre unterhaltsame Tragikomödie macht Lust auf mehr. Dem Film liegt der gleichnamige Bestseller-Roman von Jasmin Schreiber zugrunde, eine zu Herzen gehende Geschichte über den Tod und darüber, am Leben zu bleiben. Eine junge Frau steht mitten in der Nacht vor einem Grab, eine mit Schleife umwickelte Taucherbrille in der Hand. Als der Strahl einer Taschenlampe sie einfängt, springt sie hektisch auf, wirft das Grablicht um und will wegrennen. Da steht auch schon ein kauziger Mann vor ihr und bittet sie, ihr beim Ausgraben der Urne seiner Ex-Frau zu helfen. Es schließt sich eine abenteuerliche Flucht über die Friedhofsmauer an, bei der die Asche aus der Urne über die unfreiwillige Komplizin rieselt, gefolgt von einer Flucht im Wohnmobil. Dort versucht der Mann erst mal, die Asche mit einem Handstaubsauger von der Kleidung der jungen Frau wieder einzusammeln. Es ist der groteske und witzige Beginn des mit Slapstick und Absurditäten gespickten Roadmovies, in dem sich das ungleiche Duo Helmut und Paula seiner Trauer stellt. Mit Helmuts altem, schon etwas klapprigem Wohnmobil führt die Reise nach Italien, über hohe Pässe und Serpentinen. Helmut will die Urne im Garten seines Ferienhauses in Südtirol begraben, Paula will nach Triest, wo ihr kleiner Bruder vor einiger Zeit ertrunken ist. Sie fühlt sich schuldig an seinem Tod und will ihm an seinem Geburtstag nah sein. Unterwegs wird gestritten, geschimpft, geweint und erzählt. Und es knallt auch mal ganz ordentlich, wenn zwei Menschen aufeinanderprallen, die erst einmal gar nichts miteinander anfangen können und das auch nicht verheimlichen. Luna Wedler und Edgar Selge spielen dieses ungleiche Gespann ganz wunderbar in diesem schönen Film, bei dem Lachen und Weinen oft eng beieinander liegen.