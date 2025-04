Filmkunstreihe: Zwei zu eins

Halberstadt im Sommer 1990.

Maren, Robert und Volker kennen und lieben sich seit ihrer Kindheit. Eher zufällig finden sie Millionen der DDR, die nach der Wende nichts mehr wert sind. Die drei schnappen sich Rucksäcke voll Scheinen. Gemeinsam mit ihren Freunden und Nachbarn entwickeln sie ein ausgeklügeltes System, um das Ex-DDR-Geld in Waren zu tauschen und den anrauschenden Westlern und ihrem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen. Denn wenn man jetzt ein bisschen schlau ist, kann dieser Sommer nicht nur ein großes Abenteuer, sondern auch der endgültige Wendepunkt im Leben sein. „Zwei zu eins“ ist eine witzige Liebes- und Freundschaftsgeschichte über Geld und Gerechtigkeit. Und eine Hommage an eine Zeit, in der alles möglich schien. Für ihre originelle Komödie um eine Gruppe von Freunden, die den Siegeszug des Kapitalismus aufhalten wollen, konnte Natja Brunckhorst auf wahre Geschehnisse zurückgreifen: Und darin geht es um Geld. Sehr viel Geld. Fast 400 Tonnen in kleinen und großen Scheinen werden nach der Wende in einem unterirdischen Stollen nahe Halberstadt endgelagert. Nach der Währungsunion wird das Papiergeld mit den Köpfen von Marx und Engels wertlos sein. Ein paar Tage bleiben bis zum Stichtag freilich noch. Jetzt wäre die beste Gelegenheit, um dem real existierenden Kapitalismus eins auszuwischen. Und da haben Maren und ihre Freunde eine ziemlich beste Idee! Sicher ist, dass aus dem Stollen Geld entwendet wurde. Bis heute weiß niemand genau, um welche Summen es tatsächlich ging. Aus dieser Vorlage entwickelt der Film seine Geschichte: ein humorvolles Abenteuer in einer Zeit, in der alles möglich schien. Dabei geht es um Gerechtigkeit und ziemlich viel Geld – und um das, was wirklich zählt im Leben: Freundschaft und Familie. Zum witzigen Währungs-Krimi gesellt sich eine ungewöhnliche Lovestory, bei der die selbstbewusste Maren ihren beiden Softie-Liebhabern souverän die Ansagen macht. ...