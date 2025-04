Filmkunstreihe: Andrea lässt sich scheiden

Josef Hader ist eine Marke – und der bekannteste Kabarettist Österreichs, der bei seinen Fans zurecht Kultstatus genießt.

Ebenso wie seine Auftritte in den Verfilmungen der bitterbösen Wolf Haas-Krimis. Und auch als Regisseur bleibt Hader typisch Hader. Sein Humor ist trocken, seine Figuren schrullig und seine Filme erzählen hinreißend österreichische Geschichten der lakonisch-komischen Art. Spielte sein erster Film „Wilde Maus“ noch in Wien, so hat er seine zweite Regie nun in der Provinz angesiedelt. Im niederösterreichischen Grenzgebiet sind die Straßen so schnurgerade wie die Menschen. Das Leben ist so eintönig wie die Landschaft. Gut ausgebildete Frauen ergreifen die Flucht. Und zurück bleiben Männer, die ihren Frust im Suff und Sexismus ertränken. Hier lebt Andrea als Dorfpolizistin, ein Job, der sie langweilt und mit dem sie endlich abgeschlossen hat. Genauso wie mit ihrer Ehe. Denn sie will raus aus dem tristen Provinznest, rein in die Stadt, zur Kripo nach St. Pölten. Aber vorher steht noch die Geburtstagsfeier ihres naiven Kollegen Georg im örtlichen Gasthaus an. Auf der natürlich auch ihr angehender Ex-Gatte Andy aufkreuzt, der sich nicht mit der Trennung abfinden kann und Trost im Schnaps sucht. Als er stockbesoffen nach Hause fahren will, nimmt ihm Andrea den Autoschlüssel weg, so dass er sich nach einem handfesten Streit schließlich torkelnd zu Fuß auf den Heimweg macht. Auch Andrea hat genug von der tristen Feier und fährt nach Hause. Auf der dunklen Landstraße spürt sie plötzlich einen dumpfen Zusammenprall. Als sie aussteigt, liegt vor ihr aber kein Reh oder Wildschwein, sondern ihr toter Noch-Ehemann. Ohne nachzudenken begeht sie Fahrerflucht. Das nächste Auto überfährt die Leiche. In ihm sitzt der depressive Ex-Alkoholiker und Religionslehrer Franz Leitner, gespielt von Josef Hader. ...