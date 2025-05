Filmkunstreihe: Die Ironie des Lebens

Corinna Harfouch und Uwe Ochsenknecht als Paar zusammenzubringen, auf die Idee muss man erst mal kommen. Aber es funktioniert ganz wunderbar!

Als Ex-Eheleute begeben sie sich auf eine letzte gemeinsame Reise, die sie einander wieder näher bringt. Markus Goller und Oliver Ziegenbalg bieten bittersüßes Unterhaltungskino über die Freude am Leben. Und die unverhofften Chancen auf Versöhnung, für die es nie zu spät ist. Ein raffiniertes Drehbuch, zwei herausragende Darsteller und eine tragikomische Geschichte – das ist das gelungene Rezept für ihren neuen Film, der wunderbar zwischen heiteren und melancholischen Tönen balanciert. Edgar ist Comedian und macht Witze übers Älterwerden. Als seine Exfrau Eva, nachdem er sie 20 Jahre nicht mehr gesehen hat, zu einem seiner Auftritte kommt und ihm sagt, sie sei unheilbar krank und würde bald sterben, weiß er nicht, wie er damit umgehen soll. Doch immer stärker wird ihm bewusst, dass die Zeit, die er nun noch mit Eva verbringen kann, kostbar ist. Und er will alles versuchen, um Eva und sich diese Zeit zum Geschenk zu machen. Die wiedererstarkenden liebevollen Gefühle zwischen Eva und Edgar wirken echt, lebendig und authentisch. Uwe Ochsenknecht zeigt den Mut, Edgars Schwächen mit Wahrhaftigkeit zu spielen und verkörpert einen Mensch, der sein Ego und seine Eitelkeiten stets in den Vordergrund stellte. Ihm bei dem Lernprozess zuzusehen, die Lebensleistung seiner immer im Schatten seines Glanzes stehenden Frau endlich wertzuschätzen, ist großartig. Und Harfouch gelingt es, eine Figur zu erschaffen, die stur und trotzig ist, aber dann auch wieder sanft, verletzlich und jugendlich verspielt. Die Würde und Versöhnlichkeit, die Eva zeigt, beweist gleichermaßen die Größe der Figur als auch des exzellenten Spiels. Und obwohl Edgar als Hauptfigur die größte Wandlung durchlebt, so ist es doch auch Evas bewundernswerte Haltung, ihr selbstbestimmtes Leben bis zum Schluss, das im Fokus der Geschichte steht. Der Film erzählt dieses Thema, was so schwer hätte sein können, mit großer Leichtigkeit, vermittelt in jeder Minute die Freude am Leben, und führt vor Augen, dass man das Leben als Geschenk jede Minute bewusst genießen sollte.