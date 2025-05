Filmkunstreihe: Es sind die kleinen Dinge

Langweilig wird es Alice sicher nicht. Eigentlich hat sie genug damit zu tun, als Lehrerin die Kinder des winzigen bretonischen Dorfes Kerguen zu unterrichten und die Schule am Laufen zu halten.

Gleichzeitig ist sie nämlich auch noch Bürgermeisterin der 400 Seelen-Gemeinde. Im Grunde ist die junge, patente Frau Mädchen für alles. Sie hat stets ein offenes Ohr für alle und für alle ihre Sorgen, Nöte und Fragen. Sie wird um medizinische Diagnosen gebeten und sogar um Ratschläge bei Eheproblemen. Notfalls bessert sie auch mal ein Schlagloch in der Dorfstraße aus. Sie tut alles, um ganz Kerguen bei Laune zu halten und zu verhindern, dass noch mehr Leute abwandern. Und das ist auch das Hauptproblem von Kerguen, wo es nicht mal mehr eine Bar oder ein Bistro gibt. Alice nimmt sogar ein Video auf, um im Internet Werbung dafür zu machen, dass jemand endlich den leeren Bäckerladen samt dazugehöriger Wohnung übernimmt. Aber das größte Problem hat sie an ihrem Arbeitsplatz in der Schule. Als nämlich der Schulinspektor seinen Besuch ankündigt, um zu überprüfen ob die Dorfschule überhaupt weiter geöffnet bleiben darf. Mit nur noch 10 Schülern steht sie vor dem Aus. Jetzt stehen alle Zeichen auf Alarm! Als zu allem Übel auch noch der sture und immer übellaunige Rentner Émile in der Schule auftaucht und darauf besteht, am Unterricht teilzunehmen, hat sie ein weiteres Problem an der Backe. Émile hat nie richtig schreiben und lesen gelernt, was er nun unter Alices Anleitung nachholen will. Der 65-jährige ist ein Grundschüler der besonderen Art. Er passt sich nur schwer in die Klassenordnung ein, legt sich mit seinen Mitschülern an, raucht in der Pause Zigaretten, schimpft und flucht – aber er hat auch eine Idee zur Rettung der Schule… Die unterhaltsame Komödie um ein Dörfchen in der Bretagne und seine originellen und schrulligen Bewohner ist klassisches Wohlfühlkino mit Herz und Humor. Gleichzeitig erinnert sie aber auch an Fehlentwicklungen und Probleme, mit denen die kleinen Dörfer auf dem Land zu kämpfen haben.