Filmkunstreihe: Es liegt an dir, Chérie

Aus der Beziehung von Sandrine und Christophe ist sowohl die Luft als auch die Lust raus. Seit 20 Ehejahren sind die beiden inzwischen zusammen, inzwischen leben sie aber nur nebeneinander her – und das schon lange.

Wenn sie miteinander sprechen, was selten genug passiert, dann endet das regelmäßig in Zank und Streiterei. Sandrine hat keine Hoffnung mehr, dass sich daran etwas ändern könnte. Deshalb hat sie auch bereits die beiden Kinder Bastien und Lorelei in ihre Trennungspläne eingeweiht, und siehe da: Die Geschwister verstehen sie und sind auf ihrer Seite. Ihre Hauptvorwürfe: Christophe sei kaum noch zu Hause, und er höre obendrein nie seine Sprachnachrichten ab. Wo bleibe da das Familienleben? Da kommt der überforderte und vor den Kopf gestoßene Christophe auf die verwegene Idee, bei einem letzten Wochenendausflug zu viert noch einmal die Orte zu besuchen, die ihre Familiengeschichte geprägt haben: die erste gemeinsame Wohnung, der Kinderspielplatz, auf dem Christophe Sandrine den Heiratsantrag gemacht hatte, das Restaurant, in dem die Hochzeit gefeiert wurde. Nach anfänglichem Zögern willigen die drei anderen ein, dieses ungewöhnliche Abenteuer zu wagen. Doch natürlich läuft der Roadtrip nicht so ab wie geplant – trotz minutiöser Vorbereitungen seitens Christophes…

Die Story erinnert an „Akropolis Bonjour“, den wir vor zwei Jahren im Programm hatten. Doch hier sieht die Geschichte bei näherem Hinschauen etwas anders aus: Das Paar ist jünger, die Kinder deshalb ebenfalls, und es geht auch nur für ein Wochenende in die Umgebung statt eine Woche nach Griechenland. Doch der Hauptunterschied ist: Florent Bernard, bisher vor allem bekannt als Autor von Comedy-Serien, hat für sein Kinodebüt eine alltägliche Geschichte ausgewählt – mit einem ziemlich durchschnittlichen Ehepaar in einem realistischen Umfeld. Das macht die Aufgabe deutlich schwieriger. Aber Bernard gelingt eine unterhaltsame Alltagskomödie der französischen Art, mit ernsten Untertönen, aber auch unglaublich viel Wortwitz und einem Gespür für perfekt inszenierte Situationskomik.