Filmkunstreihe: Flow

Der lettische Filmemacher Gils Zilbalodis arbeitete 5 Jahre an seinem beeindruckenden Animationsfilm „FLOW“.

Entstanden ist ein wunderbares Werk, das völlig anders ist als die gängigen Disney-Zeichentrickfilme. Ein faszinierendes Tier-Abenteuer über eine abenteuerliche Reise durch eine menschenleere Welt. Ganz ohne menschliche Dialoge wird hier eine mitreißende Geschichte von Freundschaft und der Kraft des respektvollen Miteinanders erzählt.

Ein gewaltiges Donnern, fliehende Tiere und überall reißende Sturmfluten: Die kleine Katze weiß überhaupt nicht, was gerade um sie herum geschieht. Der einzige Ausweg ist ein Boot, auf das sich die Katze zusammen mit einigen wenigen Tieren retten kann. Hier muss sich die Zwangsgemeinschaft nun miteinander arrangieren, wenn sie überleben will. „FLOW“ ist eine Fabel über Freundschaft und eine Gruppe, die lernen muss, Rücksicht zu nehmen und den jeweils anderen mit all seinen Eigenarten zu respektieren. Verortet ist der Film in einer Fantasiewelt, in der der Mensch keine Rolle (mehr) spielt. Als ungewöhnliche Heldin fungiert die kleine Katze, die so bezaubernd unschuldig ist, dass sie jedes Zuschauerherz zum Schmelzen bringen wird. Auch die anderen Figuren sind liebevoll dargestellt. Ob der treue Golden Retriever, der majestätische Sekretärsvogel oder das eher pragmatisch agierende Wasserschwein – sie alle stehen für ganz ‚menschliche‘ Eigenschaften, werden aber nie vermenschlicht und agieren als Tiere. Dass der Film keinen Dialog benötigt, liegt nicht nur an der genauen Zeichnung der Figuren, die man ohne jede Erklärung versteht, sondern auch an dem ganz eigenen Zauber, den die von Zilbalodis erdachte Welt ausstrahlt. Die Landschaften erscheinen fast fotorealistisch, doch immer wieder erlaubt sich der Film kleine magische Momente, wenn die Farben fast zu explodieren scheinen und man zwischen Traum und realer Welt nicht mehr zu unterscheiden wagt. Der Film hält seine erzählerische Spannung bis zum Schluss, ist komplex und doch zugänglich. Ein außergewöhnlich originelles Meisterwerk (ausgezeichnet mit dem Europäischen Filmpreis, dem Golden Globe sowie dem Oscar), das sein Publikum über alle Altersstufen hinweg begeistern kann.

Prädikat besonders wertvoll.