Filmkunstreihe: Könige des Sommers

Totone lebt auf einem kleinen Hof in der Region Jura und führt ein recht unbekümmertes Leben.

Der 18-Jährige ist viel mit seinen Freunden unterwegs, trinkt Bier, feiert kräftig. Viel mehr ist in der ländlichen Gegend ohnehin nicht zu tun. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sein Vater stirbt. Von heute auf morgen muss Totone auf einmal Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Einfach ist das nicht. Am heruntergekommenen Hof zeigt er wenig Interesse und verkauft lieber die Maschinen. Aber die Betreuung seiner 7-Jährigen Schwester kann er nicht so leicht abschieben. Liebevoll und fürsorglich kümmert er sich um die kleine Claire, bringt sie morgens zur Schule und sorgt fürs Essen. Ohne Geld läuft aber auch in dieser Gegend nichts und so nimmt er notgedrungen einen Job in einer Käserei an. Doch der endet schnell in einem Debakel. Nach einer Schlägerei mit den Söhnen des Chefs wird er gleich wieder gefeuert. Doch als er mitbekommt, dass beim jährlichen Wettbewerb für den besten Comté-Käse ein Preisgeld von 30.000 Euro winkt, steht sein Entschluss fest: Er will Jahressieger in Sachen Käse werden. So schwer kann das ja nicht sein! Seine Freunde Jean und Francis zweifeln am Erfolg seines Plans, stürzen sich aber begeistert mit ihm zusammen in das Abenteuer. Und weil Totone für den besten Käse auch die beste Milch braucht, umgarnt er die junge Milchbäuerin Marie-Lise. Während er sie verführt, sollen seine Kumpels ihre Milch stehlen. Aus dem eigennützigen Techtelmechtel wird mehr, was Totone in eine Zwickmühle bringt. Plötzlich muss er sich fragen, was wichtiger ist: Milch oder Liebe…

Mit viel Witz, einer erfrischenden Portion Natürlichkeit und noch viel mehr leckerem Käse hat die Regisseurin Louise Courvoisier ihren humorvollen Film inszeniert. Sie ist selbst in der französischen Region Jura aufgewachsen, und man merkt in jeder Sekunde, dass sie ihre Heimat und die Menschen dort liebt. Der ungeschminkte und unsentimentale Blick auf das Landleben macht ihren Film zu einem beglückenden Kinoerlebnis. Und ganz nebenbei macht er uns neugierig auf den Comté-Käse, der genau aus dieser Region kommt.