Filmkunstreihe: LIKE A COMPLETE UNKNOWN

Stammbesucher werden sich erinnern:

Gleich zum Start unserer Filmkunstreihe, im Herbst 2007, hatten wir „Walk the Line“ im Programm, mit dem Regisseur James Mangold Johnny Cash ein großartiges cineastisches Denkmal gesetzt hat.

Das gelingt ihm nun abermals perfekt mit dem Porträt der Singer-Songwriter Ikone Bob Dylan. Sehr klug beschränkt er sich auf die ersten fünf Jahre vor seinem großen Durchbruch. 1961 kommt der Teenager aus Minnesota in New York City an. Im Gepäck hat dieser „Complete Unknown“ seine Gitarre sowie ziemlich große Träume von einer Karriere als Musiker. Die Folk-Legenden Pete Seeger und Woody Guthrie erkennen schnell das außergewöhnliche Talent des 19-Jährigen. Bei Frauen erregt der attraktive Junge mit der Mundharmonika gleichfalls Aufmerksamkeit. Mit der selbstbewussten Sylvie Russo beginnt eine erste Lovestory. Als sie verreist, schlägt die Stunde für Joan Baez. Wenn Bob, am Morgen danach, verpennt und in Boxershorts, seine Gitarre schnappt und ihr das noch unfertige „Blowin‘ in the Wind“ vorsingt, sorgt das für großartige Momente, die ein Biopic braucht, um lebendig zu sein.

Überzeugend vermittelt Timothée Chalamet, der sich fünf Jahre für diese Rolle intensiv vorbereitet hat, die Entwicklung Dylans vom unbeschwerten jungen Mann zum zunehmend unter seinem Ruhm leidenden Star, der gleichwohl stets seine Unabhängigkeit bewahrt und trotzig seinen eigenen Weg geht. Wie Chalamet seine Rolle lebt, ist beeindruckend. Mimik, Gestik, Körperhaltung – all das sitzt perfekt. Dass er zudem noch alle Songs selbst singt, setzt der gesamten Perfomance dann noch die Krone auf. Was für eine meisterliche Leistung! Die hervorragend ausgewählte Musik sorgt dafür, dass der Film nie zu wortlastig wird und vermittelt die Stimmung des gesellschaftlichen Wandels. Auch die Ausstattung ist perfekt gelungen. Für zweieinhalb Stunden tauchen wir ein in die Atmosphäre der frühen 1960er Jahre und die amerikanische Folk- und Gegenkultur. So ersteht das längst verlorene Greenwich Village wieder auf, mit originalgetreu wirkenden Straßen, Cafés, Kellerclubs und Plattenläden – das pralle Leben im Schatten der Kuba-Krise.