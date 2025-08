Filmkunstreihe: Die leisen und die großen Töne

Als Orchester-Dirigent ist Thibaut ein großer Star und weltberühmt.

Als er eines Tages während einer Probe zusammenklappt, erhält er jedoch eine niederschmetternde Nachricht: Leukämie. Seine einzige Chance ist eine Knochenmarkspende durch einen Verwandten. Dabei hofft er auf seine Schwester Rose, bis er die nächste Hiobsbotschaft erhält. Rose ist gar nicht seine Schwester! Endlich muss so die Mutter gestehen, dass er als Baby adoptiert wurde – und einen Bruder hat, von dem er ebenfalls nichts wusste. Dieser ist rasch gefunden. Jimmy heißt er und ist bei einer armen Arbeiterfamilie im strukturschwachen Norden Frankreichs aufgewachsen. Dort, in einem kleinen Dorf, lebt er immer noch ein bescheidenes Leben als Koch in einer Kantine und spielt Posaune in der örtlichen Blaskapelle. Die erste Begegnung der beiden ungleichen Brüder verläuft ziemlich holprig. Entstammen sie doch aus völlig unterschiedlichen Schichten: Gehobenes Bürgertum und Arbeiterhaushalt. Klassische Musik und Blasmusik. Beide wurden von ihren jeweiligen Adoptivfamilien geprägt. Obwohl jeder über großes musikalisches Talent verfügt, ist ihr Leben komplett anders verlaufen. Während der eine ein weltweit gefragter Star- Dirigent ist, reicht es beim anderen nur für eine Dorfkapelle. Thibaut wurde gefördert, der andere musste schauen, wo er bleibt. Dabei wurde dem Glücksbruder der Erfolg aber nicht geschenkt, er hat jahrelang nur für die musikalische Karriere gelebt, während der andere ein „richtiges“ Leben führen konnte. Reicher, feinsinniger Künstler und armer, rustikaler Provinzler, der ihn retten kann. Dieser reagiert zuerst mit Ablehnung, doch schließlich hilft er doch mit einer Knochenmarkspende. Die Behandlung scheint anzuschlagen und auch bei den Brüdern setzt langsam eine Annäherung und Art Heilungsprozess ein. ...