Filmkunstreiehe: Heldin

Hautnah begleitet Filmemacherin Petra Volpe in ihrem packenden und anrührenden Film eine Pflegefachkraft im Laufe ihrer Spätschicht in einem Schweizer Krankenhaus.

Sie lässt das Publikum ihren gleichermaßen von Professionalität wie Leidenschaft geprägten Alltag erleben, in dem sie den eigenen Ansprüchen auf Grund der Überlastung kaum gerecht werden kann.

Beeindruckend gespielt und mit einer erschreckenden Authentizität zum Leben erweckt, die das Drama umso intensiver werden lässt, ist dies einer der besten und wichtigsten Filme dieses Kinojahres. Pflegefachkraft Floria liebt ihren Beruf und arbeitet mit großer Leidenschaft und Professionalität in einem Schweizer Krankenhaus. Bei ihr sitzt jeder Handgriff, sie hat selbst in Stresssituationen immer ein offenes Ohr für ihre Patienten und ist im Notfall sofort zur Stelle – idealerweise. Doch in der harten Realität ihres oft schwer kalkulierbaren Alltags sieht das meist anders aus. Als Floria an diesem Tag ihre Spätschicht antritt, fällt auf der voll belegten, unterbesetzten Station eine Kollegin aus. Trotz aller Hektik umsorgt Floria eine schwerkranke Mutter und einen alten Mann, der dringend auf seine Diagnose wartet, ebenso fürsorglich und routiniert wie den arroganten Privatpatienten mit seinen Extrawünschen. Ständig klingelt ihr Telefon und sie hetzt von Zimmer zu Zimmer. Dabei geht die junge Frau permanent an ihre Grenzen. Obwohl sie alles gibt, geht sie langsam auf dem Zahnfleisch. Hier tickt der Film wie eine Zeitbombe. Man wartet regelrecht darauf, dass Floria irgendwann einen verhängnisvollen Fehler macht. Dieser unterläuft ihr dann auch und die Schicht droht, völlig aus dem Ruder zu laufen. Ein nervenzerrender Wettlauf gegen die Zeit beginnt… Dieser großartige und wichtige Film ist eine längst überfällige Hommage auf alle Pflegekräfte, die tagtäglich große Verantwortung übernehmen und aufopfernd am Rande ihrer Kräfte arbeiten. Hauptdarstellerin Leonie Benesch beeindruckt mit ihrer fesselnden Darstellung, die das Kinopublikum atemlos lässt und noch lange nach Filmende begleitet. Prädikat besonders wertvoll.