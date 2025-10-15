Filmkunstreihe: Black Dog – Weggefährten

2008 stehen die Olympischen Sommerspiele in Peking vor der Tür und China möchte sich als modernes Land präsentieren und sich überall von seiner besten Seite zeigen.

Selbst ein gottverlassenes Provinzstädtchen am Rande der Wüste Gobi soll entsprechend herausgeputzt werden. Der Ort hat schon bessere Zeiten gesehen und besteht fast nur noch aus verlassenen Häusern und Ruinen. Viele Bewohner haben die einst wohlhabende Stadt verlassen und ihre Tiere einfach zurückgelassen. Die Tollwut-Gefahr wird immer größer. Wenige Wochen vor dem großen Olympia-Spektakel beschließen die Behörden, gegen die wachsende Zahl herrenloser und verwilderter Hunde-Rudel vorzugehen. Schnell zusammengestellte Hundefänger-Einheiten sollen die gefährlichen Tiere einfangen. Insbesondere einen schwer fassbaren schwarzen Hund, der die Leute in Angst versetzt. Auch Lang, der nach einer 10-jährigen Haftstrafe wegen Totschlags gerade in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, schließt sich den Hundefängern an. Er ist ein wortkarger Außenseiter, der seine Vergangenheit vergessen will und verzweifelt nach einem Neuanfang sucht. Bevor er verurteilt wurde, war er als Rockmusiker ein regionaler Star. Dann kam der Absturz. Beim Motorrad-Wettrennen mit dem Neffen eines lokalen Großgangsters kam dieser ums Leben. Seither ist der mächtige Onkel auf Rache aus. Als Lang eines Tages den schwarzen Hund einfängt, für den sogar ein Kopfgeld ausgesetzt ist, behält er ihn und zwischen den beiden Ausgestoßenen entwickelt sich eine tiefe Bindung und unerwartete Freundschaft. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, die beide verändern wird… Dieser Film ist ein cineastisches Meisterwerk! Regisseur Guan Hu hat die Geschichte mit dem chinesischen Superstar Eddie Peng wie einen Neo-Western von rauer Schönheit inszeniert. In Cannes wurde er mit dem Hauptpreis „Un certain regard“ ausgezeichnet. Eddie Peng hat sich im Laufe der Dreharbeiten so mit seinem Black Dog angefreundet, dass er ihn nach der Fertigstellung des Films adoptiert hat.