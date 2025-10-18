Filmkunstreihe: Stummfilm-Klassiker: Laurel & Hardy-Kur

Stan Laurel und Oliver Hardy bildeten ab 1927 das berühmteste Komikerduo der Filmgeschichte.

In Deutschland blieb das Duo auch nach der Kinoauswertung ihrer Filme bis in die 1980er-Jahre hinein als „Dick und Doof“ im Vorabend-Programm des Fernsehens stets präsent. Im Gleis 3 sind nun vier ihrer stummen Kurzfilme aus den Jahren 1927 – 1929 zu sehen. Angefangen vom ersten offiziellen Laurel & Hardy-Film „Putting pants on Philip“ (1927) bis zu ihrem Meisterwerk „Big business“ (1929) sorgen die Filme auch nach fast 100 Jahren für Lachsalven wie in den 20er-Jahren. Erleben Sie Stan und Ollie als glücklose Christbaumverkäufer, als Verkehrsrowdys im Lachgasrausch und als Onkel mit schottischem Neffen. Die Filme werden in analoger 16mm-Projektion vorgeführt und musikalisch von Andreas Benz an der historischen Christie-Kinoorgel (1929) authentisch begleitet. Ein großes Vergnügen für die ganze Familie!

