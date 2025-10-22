Filmkunstreihe: Funny Birds – Das Gelbe vom Ei

Charlie studiert in New York Finanzwesen und macht sich bereits Gedanken über ihre zukünftige Karriere in der Wirtschaft.

Als ihre Mutter Laura schwer erkrankt muss sie ihr Studium unterbrechen um diese zu unterstützen. Laura führt einen kleinen, altmodischen Bio-Hühnerhof und liebt ihre Tiere über alles. Wegen ihrer Krankheit würde sie es ohne die Hilfe ihrer Tochter nicht mehr schaffen den Betrieb am Laufen zu halten. Allerdings ergeben sich aufgrund der sehr unterschiedlichen Lebenseinstellungen zwischen Mutter und Tochter einige Konflikte. Die grüne Aussteigerin und die ehrgeizige Wirtschaftsstudentin zoffen sich und liefern sich manch hitzige Diskussionen ­– aber alles in allem kommen sie doch im Laufe der Zeit ganz gut miteinander klar. Bis eines Tages Solange, die Mutter von Laura, plötzlich vor der Tür steht: Die große französische Filmdiva Catherine Deneuve, inzwischen 82 Jahre alt, spielt sie in ihrer Paraderolle als exzentrischen Freigeist, nonkonformistische Alt-Hippiefrau und leidenschaftliche Feministin. Kaum angekommen, versucht sie auch gleich das Kommando zu übernehmen. Viele Jahre haben sich Mutter und Tochter nicht mehr gesehen, da es Laura Solange nie verziehen hat, sie verlassen zu haben, als sie ein Kind war. Und Charlie wiederum wusste gar nicht, dass sie eine Großmutter hat. So sind auf einen Schlag plötzlich drei gänzlich unterschiedliche Frauen-Generationen unter einem Dach versammelt und der tägliche Diskussions- und Streitmarathon ufert zu einem unterhaltsamen Dreikampf aus. Die Bemühungen, friedlich miteinander auszukommen, obwohl sie scheinbar nichts verbindet, führt zu chaotischen Situationen und die ständigen Auseinandersetzungen, manchmal emotional berührend, dann wieder richtig komisch, sorgen für viel Vergnügen beim Publikum, das an dieser humorvollen Dramedy seinen Spaß haben soll, woran auch die Hühner einen nicht geringen Anteil haben. Marco La Via und Hanna Ladoul haben ihre Frauenkomödie elegant und mit leichter Hand inszeniert. Sie hatten das Glück, drei wunderbare Schauspielerinnen für ihren Film zu gewinnen ­– und einen nicht ganz unbekannten Produzenten: Martin Scorsese!