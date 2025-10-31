Filmkunstreiehe: The Rocky Horror Picture Show

Wichtiger Hinweis: The Rocky Horror Picture Show musste leider vom 11.10.2025 auf den 31.10.2025 verlegt werden. Bitte beachten Sie die Terminänderung.

Am 26. Oktober 2007 ging unsere Filmkunstreihe im Scala-Kino an den Start. Und welcher Film machte den Auftakt? „The Rocky Horror Picture Show“! Das trashige Kult-Musical über das verklemmte Pärchen Brad und Janet, das nach einer Autopanne durchnässt im Schloss von Frank N Furter und seiner bizarren Partygesellschaft landet, entwickelte sich zum Publikumsrenner und steht inzwischen zum 17. Mal auf dem Programm der Filmkunstreihe – und ein Ende ist nicht in Sicht… Bitte beachten Sie: Eintrittskarten für die „Rocky Horror Picture Show“ gibt es nur im Vorverkauf, oder (falls noch vorhanden) an der Abendkasse. Eine Reservierung ist nicht möglich.