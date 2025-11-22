Filmkunstreihe: Stummfilm-Klassiker: FLESH AND THE DEVI

Stummfilm-Klassiker: FLESH AND THE DEVIL (USA 1926) mit Greta Garbo Greta Garbo war einer der größten Filmstars aller Zeiten und gleichzeitig einer der geheimnisumwittertsten.

Nach ihrem Filmdebüt in Schweden in Mauritz Stillers Lagerlöf-Verfilmung „Gösta Berling’s Saga“ (1924) und der deutschen Produktion „Die freudlose Gasse“ (1925, G. W. Pabst) wurde sie 1926 von Metro-Goldwyn-Mayer unter Vertrag genommen. Mit ihrem dritten MGM-Film „Flesh and the devil“ schaffte die „Göttliche“ ihren endgültigen Durchbruch in Hollywood. Garbo spielt darin die „femme fatale“ Felicitas, die beinahe die Freundschaft von Leo von Harden (John Gilbert) und Ulrich von Eltz (Lars Hanson) zerstört. Dass sich Greta Garbo und John Gilbert während der Dreharbeiten auch privat näherkamen, verstärkte die Wirkung der romantischen Szenen noch zusätzlich. Unter der Regie von Clarence Brown und mit William Daniels an der Kamera entstand ein visuell beeindruckendes Stummfilm-Drama, das bis heute nichts von seiner Wirkung verloren hat. Musikalisch begleitet wird die analoge 16mm-Filmkopie von Andreas Benz an der historischen Christie-Kinoorgel (1929) im Gleis 3.