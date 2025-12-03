Filmkunstreihe: Louise und die Schule der Freiheit

Der Name Eric Besnard ist nach wunderschönen Filmen wie „À la Carte“ und „Die einfachen Dinge“, die wir beide mit großem Erfolg im Programm hatten, so etwas wie eine Garantie für gute, niveauvolle Unterhaltung.

Auch sein neuer Film über eine engagierte Lehrerin, die Mitte des 19. Jahrhunderts die Schulbildung in ein kleines Dorf bringt, ist wieder ein echtes Highlight. In prächtigen Bildern feiert er nicht nur die Bildung, sondern auch die Stärke einer unabhängigen Frau, die sich von der Männergesellschaft nicht unterkriegen lässt. Louise Violet kommt direkt aus der Metropole Paris. Nicht ganz freiwillig, aber mit den besten Vorsätzen. Doch erstmal erlebt sie einen Schock: Im Dorf herrscht unvorstellbare Armut. Der Fleiß, mit dem die Kleinbauern ihr Land bestellen, nützt ihnen nicht viel. Die Einnahmen reichen gerade so zum Überleben. Schon die Kinder müssen mitarbeiten und sie schuften beinahe so viel wie die Eltern. Mit Bildung hat hier keiner etwas im Sinn, weder die Kinder noch die Erwachsenen können lesen und schreiben und kaum jemand interessiert sich dafür. Doch Louise, die sich erst einen Kuhstall inklusive Kuh Madeleine zum Klassenzimmer umbauen muss, kann auf ihre sanftmütige Art sehr sturköpfig sein. Wochenlang wartet sie geduldig, doch kein Kind lässt sich blicken. Der Bürgermeiste Joseph klärt sie auf: Die Kinder werden als Erntehelfer gebraucht, um das Überleben ihrer Familien zu sichern. Glücklicherweise wird sie von Joseph unterstützt. Nicht ganz uneigennützig. Dank seiner Hilfe und durch Hausbesuche, bei denen sie sich sogar als Geburtshelferin nützlich macht, kann Louise dann doch eines Tages mit dem Schulunterricht beginnen. Und siehe da: Es geht schnell aufwärts, und es gelingt Louise, nicht nur die Herzen der Kinder zu gewinnen, sondern auch die Eltern zu beeindrucken. Doch von einigen wird sie weiter mit Misstrauen beäugt und verfolgt. Dass der Postbote ihre Briefe liest und den Inhalt im Dorf weitertratscht, darunter ein dunkles Geheimnis aus ihrer Pariser Vergangenheit, setzt mit Neid, Missgunst und Eifersucht eine Lawine in Gang, die Louise bald nicht mehr alleine stoppen kann…