Filmkunstreihe: Toni und Helene

Um in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können, schließt sich eine einst gefeierte, an Krebs erkrankte ehemalige Schauspielerin in einer österreichischen Seniorenresidenz mit ihrer etwas jüngeren, tatkräftigen Zimmernachbarin zusammen.

Diese soll sie in eine Sterbeklinik ins Nachbarland fahren. Das klingt erst einmal nach einem schwermütigen und bedrückenden Drama – aber das Gegenteil ist hier der Fall. Denn die österreichische Komödie entpuppt sich als ein sympathisches, sehr humorvolles Roadmovie mit zwei wunderbaren Schauspielerinnen: Christine Ostermayer und Margarethe Tiesel, die wie Feuer und Wasser als ungleiches Frauen-Gespann aufspielen, das gegen Ende mit einer emotionalen Wendung überrascht und das Herz immer am rechten Fleck hat. Toni und Helene wohnen in einem Wiener Pflegeheim und könnten unterschiedlicher gar nicht sein: Helene ist eine feine Dame und einst gefeierte Schauspieldiva, ihre Zimmernachbarin Toni eine proletarisch angehauchte Lebenskünstlerin mit schlechten Manieren – jedenfalls in Helenes Augen. Helene ist bald 90 und erneut an Krebs erkrankt. Ein weiteres mal sich behandeln lassen? Das kommt für sie nicht mehr in Frage, sie hat genug davon, hat auch genug vom Leben. Alles ist bereits organisiert, nichts wird dem Zufall überlassen. Ihr Neffe soll sie in die Sterbeklinik nach Zürich fahren. Doch der lehnt ab, könnte dies doch seiner Karriere als katholisch-konservativer Politik schaden. Wie kommt Helene jetzt in die Schweiz? Sie hat zwar noch einen Jaguar-Oldtimer in der Garage, traut sich aber nicht mehr ans Steuer. So bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihre nervige Mitbewohnerin Toni zu fragen. Wider Erwarten willigt Toni ein und setzt sich für die lange Fahrt über die Alpen ans Steuer. Zu dumm, dass sie überhaupt keinen Führerschein hat, was Helene viel zu spät erfährt. Da sind die betagten Damen schon längst unterwegs auf ihrem abenteuerlichen Roadtrip der besonderen Art. Was folgt sind unglaublich vergnügliche Episoden voller Situationskomik, bei denen sich das ungleiche Duo zunehmend näher kommt und die anfängliche Abneigung bald einer ziemlich besten Freundschaft weicht.