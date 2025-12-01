Filmkunstreihe: Der Pinguin meines Lebens

Inmitten der politischen Kälte des aufziehenden Militärputsches in Argentinien findet eine der unwahrscheinlichsten Freundschaften ihren Anfang.

Regisseur Peter Cattaneo verwebt meisterhaft die schwere Geschichte eines Landes mit der wahren, herzerwärmenden Begegnung zwischen einem Mann und einem Pinguin. Steve Coogan glänzt als mürrischer Lehrer, dessen Leben durch einen gefiederten Begleiter eine unerwartete Wendung nimmt. Ein Film über die leise Kraft der Empathie in lauten, unsicheren Zeiten.

Der desillusionierte Englischlehrer Tom reist in den 1970er Jahren nach Buenos Aires, um an einem Jungeninternat zu unterrichten. Das Land steht am Rande eines Umsturzes, und seine Schüler begegnen ihm mit Misstrauen. Alles ändert sich, als er bei einem Ausflug einem ölverschmutzten Pinguin das Leben rettet. Das anhängliche Tier, das er Juan Salvador tauft, weicht ihm nicht mehr von der Seite und wird auf Toms Balkon zum heimlichen Mitbewohner. In der Schule avanciert der stille Vogel unerwartet zum Vertrauten für die Jungen und den besorgten Direktor. Doch während Juan Salvador Herzen öffnet, schließt sich das Netz der Militärdiktatur immer enger um sie und zwingt Tom, seine neutrale Haltung zu überdenken.