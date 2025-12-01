Filmkunstreihe: THE LIFE OF CHUCK

Wer ist Chuck? Horror-Maestro Mike Flanagan wendet sich von der Dunkelheit ab und erschafft aus einer Stephen-King- Novelle ein zutiefst menschliches Mosaik.

Mit leiser Wucht und großer Empathie erforscht der Film die Frage, wie ein einziges Leben im Angesicht des Endes Bedeutung findet und die Welt durchdringt. Ein melancholisches und doch hoffnungsvolles Meisterwerk über die Echos, die wir hinterlassen.

Die Welt steht vor dem Abgrund, erschüttert von Katastrophen und dem Zerfall der Zivilisation. Doch inmitten des Chaos erscheint ein wiederkehrendes Bild: Plakate, die einem gewissen Charles „Chuck“ Krantz für „39 großartige Jahre“ danken. Chuck (Tom Hiddleston) ist ein unscheinbarer Buchhalter, dessen Leben rückwärts erzählt wird, um das Geheimnis seiner allgegenwärtigen Präsenz zu lüften. Die Erzählung führt uns in seine Kindheit, in der er nach dem Tod seiner Eltern bei seinen Großeltern aufwächst. Während seine Großmutter (Mia Sara) ihm die befreiende Kraft des Tanzes nahebringt, lehrt ihn sein Großvater Albie (Mark Hamill) nicht nur die Ordnung der Zahlen, sondern hütet auch ein düsteres Geheimnis hinter einer verschlossenen Tür im Dachgeschoss. Zwischen diesen prägenden Momenten entfaltet sich die Geschichte eines Mannes, dessen Existenz auf unerklärliche Weise mit dem Schicksal der gesamten Menschheit verwoben zu sein scheint.