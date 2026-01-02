Filmkunstreihe: Vier Mütter für Edward

Es gibt eine Stille, die aus Liebe und Gewohnheit gewoben ist. In dieser Stille lebt der Schriftsteller Edward, der aufopferungsvoll seine Mutter umsorgt.

Doch was geschieht, wenn diese fragile Ordnung von einem Wirbelsturm aus drei weiteren Seniorinnen heimgesucht wird? Regisseur Darren Thornton inszeniert mit feinem irischem Witz und tiefer Empathie ein Kammerspiel über die Kunst, für andere da zu sein, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Ein Film voller Herz und hintergründigem Humor. Der sanftmütige Schriftsteller Edward steht kurz vor dem literarischen Durchbruch, doch sein Leben ist von der hingebungsvollen Pflege seiner Mutter Alma bestimmt. Seine sorgsam geordnete Welt gerät aus den Fugen, als ihm sein Verlag eine Lesereise durch die USA in Aussicht stellt – und seine besten Freunde zur selben Zeit spontan in den Urlaub aufbrechen. Kurzerhand überlassen sie ihm ihre eigenen Mütter zur Betreuung. Plötzlich findet sich Edward in seinem Haus mit einem Quartett ebenso resoluter wie charmanter und fordernder Seniorinnen wieder. Zwischen Teekränzchen, alten Geschichten und unvorhergesehenen Notfällen muss er nicht nur das charmante Chaos bändigen, sondern auch die wichtigste Entscheidung seines Lebens treffen: die für sich selbst.