Filmkunstreihe: Die Barbaren – Willkommen in der Bretag

Ein kleines bretonisches Dorf sonnt sich in seiner eigenen Tugendhaftigkeit: Man ist weltoffen, hilfsbereit und voller Vorfreude auf die Ankunft ukrainischer Geflüchteter.

Regisseurin und Hauptdarstellerin Julie Delpy entlarvt mit feinem, aber bissigem Humor die Brüchigkeit solcher Selbstbilder, wenn die Realität nicht nach Plan verläuft. Ihr Film ist eine scharfsinnige Komödie, die gekonnt zwischen ländlicher Idylle und den unbequemen Wahrheiten unserer Zeit balanciert und dabei eine zentrale Frage stellt: Wer sind hier die wahren Barbaren? In der idyllischen bretonischen Kleinstadt Paimpont ist man stolz auf den eigenen Zusammenhalt. Angeführt von der engagierten Lehrerin Julie (Julie Delpy), beschließt die Gemeinde einstimmig, eine geflüchtete Familie aufzunehmen – man rechnet fest mit Ankömmlingen aus der Ukraine. Als jedoch stattdessen die syrische Familie Fayad vor der Tür steht, gerät das sorgsam gepflegte Bild der eigenen Toleranz ins Wanken. Was als Geste der Humanität geplant war, wird zu einer Zerreißprobe für das Dorf. Während die Fayads versuchen, in der fremden Umgebung Fuß zu fassen, bröckelt die Fassade der Willkommenskultur und legt tief sitzende Vorurteile und absurde Ängste frei.