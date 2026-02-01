Filmkunstreihe: In die Sonne schauen

Ein alter Vierseitenhof in der Altmark ist mehr als nur ein Ort – er ist ein Gedächtnis, in dem die Schicksale von vier Frauen über ein Jahrhundert hinweg widerhallen.

Mascha Schilinski webt aus den Fragmenten ihrer Leben ein hypnotisches Geflecht aus Schmerz, Sehnsucht und verborgenen Wahrheiten. Mit radikaler Bildsprache und zärtlicher Grausamkeit entsteht ein Film, der nicht chronologisch erzählt, sondern fühlt und dessen geisterhafte Echos lange nachklingen. Ein abgelegener Vierseitenhof dient als Bühne für die Leben von vier Frauen, deren Schicksale über die Jahrzehnte untrennbar miteinander verwoben sind. Da ist Alma, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufwächst und fürchtet, das Schicksal ihrer verstorbenen Schwester zu wiederholen. In den 1940er Jahren verliert sich die junge Erika im Bann ihres kriegsversehrten Onkels und gefährlicher Fantasien. Jahrzehnte später kämpft Angelika mit den Dämonen ihrer zerrütteten Familie, schwankend zwischen Lebensgier und Todessehnsucht. In der Gegenwart spürt Nelly, die mit ihrer Familie den Hof renoviert, die Echos der Vergangenheit in Form dunkler Träume. Der Film springt zwischen den Zeitebenen und enthüllt, wie verdrängte Traumata und Geheimnisse wie Geister durch die Mauern des Hauses ziehen.