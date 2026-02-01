Filmkunstreihe: Stummfilm Intolerance (USA 1916)

David Wark Griffiths fast dreistündiges Epos „Intolerance“ zählt zu den einflussreichsten Filmen der Filmgeschichte.

Griffith illustriert das Thema Intoleranz anhand von vier Geschichten, die parallel erzählt werden und schließlich in einem furiosen Finale münden, das bis heute nichts von seiner Wirkung verloren hat. Die vier Geschichten beschreiben den Untergang des antiken Babylon, den Leidensweg von Jesus Christus, die Vernichtung der Hugenotten in Frankreich während der Bartholomäusnacht und eine moderne Geschichte eines jungen Arbeiterpaares aus Amerika, in der der junge Mann auf die schiefe Bahn gerät und dann unschuldig zum Tode verurteilt wird. Neben technischen Neuerungen, wie dem Einsatz eines frühen Kranfahrtsystems, um das riesige Babylon-Set zu zeigen, haben auch die Erzählweise und die immer schneller werdenden Schnitte zur Erzeugung von Spannung zahllose spätere Filmemacher inspiriert und beeinflusst. Spektakulär ist auch die gezeigte analoge 16mm-Kopie: Die Schwarz-Weiß-Kopie wurde nach in der Stummfilmzeit üblichen Methoden aufwändig in mehreren Farben getont und viragiert, um die Stimmung der einzelnen Szenen noch zu verstärken. Selten ist „Intolerance“ in einer originalen viragierten Kopie zu sehen, die von Andreas Benz an der historischen Christie-Kinoorgel (1929) im Gleis 3 musikalisch begleitet wird.