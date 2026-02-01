Filmkunstreihe: Die Farben der Zeit

Manchmal atmet die Vergangenheit durch die Ritzen der Gegenwart, und ein Pariser Boulevard von heute trägt noch das Echo der Schritte von 1895 in sich.

Cédric Klapisch inszeniert genau diese Magie des flüchtigen Moments. Sein Film lässt die Epochen elegant ineinanderfließen, während eine Gruppe von Nachfahren das Geheimnis ihrer Ahnen lüftet und dabei unerwartet zu sich selbst findet. Eine bezaubernde Ode an die unsichtbaren Fäden, die uns mit unserer Geschichte verbinden. Als vier ungleiche Cousins und Cousinen ein seit 80 Jahren versiegeltes Haus erben, stehen sie nicht nur vor der Frage eines Verkaufs, sondern auch vor den verstaubten Geheimnissen ihrer eigenen Familie. Ihre Spurensuche führt sie zurück ins Paris des Jahres 1895, an die Schwelle zur Moderne. Dort folgt der Film ihrer jungen Ahnin Adèle, die in der pulsierenden Metropole ihre verschwundene Mutter sucht und unversehens in die Kreise der aufstrebenden künstlerischen Avantgarde gerät. Während in der Gegenwart die vier Erben die Fragmente von Adèles Leben zusammensetzen, enthüllt sich eine ebenso überraschende wie berührende Geschichte, die ihre eigene Sicht auf Herkunft und Zukunft neu justiert.