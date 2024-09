Filmkunstreihe: Rickerl, Musik is höchstens a Hobby

Rickerl, Musik is höchstens a Hobby

Die Kneipen im Wiener Arbeiterviertel sind Erich “Rickerl” Bohaceks Wohnzimmer und Bühne: Im dichten Zigarettenrauch spielt er sich allabendlich für ein Taschengeld direkt in die Herzen derer, die sich dort sowieso jede Nacht rumtreiben. Doch statt sich endlich zusammenzureißen und seine erste eigene Platte aufzunehmen, schlägt sich der begabte Musiker mit Gelegenheitsjobs durch ­­– als Totengräber, Sexshop-Angestellter und Hochzeitssänger für einen Hungerlohn. Das Geld reicht nicht einmal für einen Kinobesuch mit seinem sechsjährigen Sohn Dominik, den er über alles liebt. Nur alle zwei Wochen, am Wochenende, darf er ihn sehen, weil er nämlich die Beziehung zu Viki, Dominiks Mutter, dermaßen vor die Wand gefahren hat, dass die jetzt mit ihrem neuen Freund gut bürgerlich im Eigenheim mit Rollrasen lebt und bald heiraten will. Rickerl liebt seine Viki noch immer, aber als Freigeist und Chaot zugleich, steht er sich immer wieder selbst im Weg. Sei es beim aufrichtigen Versuch, ein guter Vater zu sein oder als Musiker endlich durchzustarten. Erst als er Gefahr läuft, alles zu verlieren, findet er seine ganz eigene, liebenswert verschrobene Lösung, um sein Leben in die richtige Bahn zu lenken. Und so gewinnt man diesen Antihelden im Verlauf der Zeit, in der man ihn begleitet, so lieb, dass er auf einmal nicht mehr als Verlierer, sondern als Sieger der Herzen erscheint. Der österreichische Regisseur Adrian Goiginger zeigt mit seinem neuen Film wieder sein Talent für authentische Geschichten. Er macht aus der rührenden Vater-Sohn-Story eine melancholische Komödie und liebenswerte Hymne an die Wiener Szene mit ihren Kneipen, ihrem Schmäh und ganz besonderen Dialekt (Wir zeigen den Film deshalb im Original mit Untertiteln!). Und der Sänger Voodoo Jürgens spielt seine erste Filmrolle und macht das so überzeugend und leiwand, dass man am liebsten sofort nach Wien fahren und durch die Beisln ziehen möchte.